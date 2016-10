/ / Bancários mantêm greve e farão protesto

Por Silvana Ribas

Em seguida os trabalhadores em greve farão caminhada pelas principais ruas da área central. O objetivo, segundo o presidente do sindicato Clodoaldo Barbosa, é contrapor a Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) que tem tentado jogar a população contra a classe. Este diálogo com a comunidade se faz necessário para mostrar que as reivindicações são justas e que os banqueiros se negam a repor inclusive a inflação do período.

A proposta da proposta da Fenaban foi rejeitada na mesa de negociação, que aconteceu na quinta-feira (28). Os patrões insistem no reajuste de 7% para os salários e benefícios. Abaixo da inflação do período, de 9,62%. Os bancos também querem mudar o modelo do acordo, com validade de dois anos, e oferecem abono de R$ 3,5 mil.

Bancos - Em Mato Grosso são mais de 280 agências fechadas, em todo o Brasil o número já ultrapassa a 13.400 agências fechadas. Vários encaminhamentos foram aprovados para fortalecer o movimento grevista.