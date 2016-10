/ / Bancários encerram greve depois de 30 dias

Por Silvana Ribas, repórter do GD

Encerrada na noite de quinta-feira (6) a greve dos bancários em Mato Grosso. Assembleia da categoria aprovou o retorno as trabalhos após o fim da mais longa greve dos bancários dos últimos anos. Foram 30 dias de paralisação articulada nacionalmente. A categoria estava dividida e a aprovação pelo fim da greve foi por margem pequena. Foram 36 favoráveis e 35 contra.

A maior resistência veio por parte dos bancários que atuam na Caixa Econômica Federal (CEF). Mas após a votação ficou acertada a retomada das atividades nesta sexta-feira (7), nas agência da Capital e interior do Estado.

Segundo Clodoaldo Barbosa, presidente do Sindicato dos Bancários do Estado ( SEEB/MT), o avanço apontado, nesta campanha, foi sobre o debate em defesa do emprego. Neste tema, a Fenaban garantiu a instalação de um Centro de Realocação e Requalificação Profissional nos bancos, com participação bipartite.

O projeto vai buscar realocar os funcionários ameaçados pela reestruturação em um determinado local, criando possibilidades de serem transferidos para outras áreas da própria instituição e assim evitar demissões.

Ainda, os bancos concordaram em implantar a licença paternidade de 20 dias, conforme lei sancionada neste ano, durante o governo Dilma Rousseff.

Abaixo está proposta apresentada pela Federação Nacional dos Bancos (Fenaban), na noite de quarta-feira (5), que foi aceita pela categoria.

Ela prevê reajuste de 8% e abono de R$ 3.500,00 em 2016. Reposição integral da inflação (INPC/IBGE), mais 1% de aumento real em 2017 para os salários e todas as verbas.

Em relação a Participação nos Lucros e Resultados (PLR 2016)

a regra básica é 90% do salário mais R$ 2.183,53 limitado a R$ 11.713,59. Se o total ficar abaixo de 5% do lucro líquido, salta para 2,2 salários, com teto de R$ 25.769,88.

No caso da PLR parcela adicional - 2,2% do lucro líquido dividido linearmente para todos, limitado a R$ 4.367,07.

Antecipação da PLR Primeira parcela depositada até dez dias após assinatura da Convenção Coletiva. Regra básica - 54% do salário reajustado em setembro de 2016, mais fixo de R$ 1.310,12, limitado a R$ 7.028,15 e ao teto de 12,8% do lucro líquido - o que ocorrer primeiro. Parcela adicional equivalente a 2,2% do lucro líquido do primeiro semestre de 2016, limitado a R$ 2.183,53.

Em relação à PLR 2017 e antecipação da PLR- mesmas regras, com reajustes dos valores fixos e limites pelo INPC/IBGE de setembro/2016 a agosto/2017, acrescido de aumento real de 1%, com data de pagamento de pagamento final até 01/03/2018.

Pisos 2016

Piso portaria após 90 dias - R$ 1.487,83.

Piso escritório após 90 dias - R$ 2.134,19.

Soma-se mais gratificação, mais outras verbas de caixa).

Vales e Auxílios 2016

Auxílio-refeição - R$ 32,60.

Auxílio cesta alimentação e 13ª cesta - R$ 565,28.

Auxílio creche/babá (filhos até 71 meses) - R$ 434,17.

Auxílio creche/babá (filhos até 83 meses) - R$ 371,43.

Gratificação de compensador de cheques - R$ 165,65.

Requalificação profissional - R$ 1.457,68.

Auxílio-funeral - R$ 978,08.

Indenização por morte ou incapacidade decorrente de assalto - R$ 145.851,00.

Ajuda deslocamento noturno - R$ 102,09.

Vale Cultura, valor de R$50,00, mantido até 31/12/16.

2017 - Os valores vigentes em 31/08/2017 serão reajustados pelo INPC/IBGE de setembro/2016 a agosto/2017, acrescido de aumento real de 1%.