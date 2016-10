/ / Arena Pantanal traz sorte, e Corinthians volta a vencer no Brasileirão

Corinthians vence por 4 a 2, afunda o Santa na zona de rebaixamento, e segue em busca de uma vaga no G-6

Depois de seis rodadas sem vencer no campeonato brasileiro, o Corinthians aproveitou a fragilidade do adversário, que luta contra o rebaixamento para garantir três pontos. Na noite desta quarta-feira (12), na Arena Pantanal, o Timão contou com o apoio de seus torcedores, o Corinthians aproveitou as brechas na marcação para arrancar o empate e virar o jogo, saindo de campo com a vitória e em busca de uma vaga no G-6.





Graças a eles

O Santa entrou em campo tentando escapar do Z-4, jogando em Cuiabá e recebendo pressão por parte dos torcedores corintianos, o time pernambucano iniciou muito bem a partida, contando com boa movimentação de Keno e Grafite, e foi graças a eles que o Santa Cruz abriu o placar.

Depois de carimbar o travessão e levar perigo ao gol de Walter, Keno chutou, o goleiro defendeu, mas no rebote, Grafite muito oportuno, estufou a rede.

Timão resolve nos contra-ataques

Não demorou para o Corinthians arrancar o empate, ainda no primeiro tempo, Marlone fez ótimo cruzamento para a grande área, Guilherme chutou de primeira e deixou tudo igual no placar.

O melhor em campo

Após fazer grande partida no primeiro tempo e dar assistência para o gol de Guilherme, Marlone virou o jogo para o Timão logo aos dois minutos da etapa final. Camacho deu o passe para o meio-campista, que driblou a marcação e chutou de perna esquerda, marcando um golaço na Arena Pantanal.

Jogando nos contra-ataques, o Corinthians soube aproveitar as falhas do Santa para marcar o terceiro gol, aos nove minutos, Guilherme recebeu de Giovanni Augusto e concluiu para o fundo da rede.

Persistência

Lutando contra o rebaixamento, o Santa foi para o ataque e diminuiu aos 35 minutos com Keno, porém o time vacilou na marcação, deixando espaços para o Corinthians ampliar aos 46 minutos com Keno, consolidando a vitória do Corinthians, que voltou a vencer após seis rodadas.

Tabela

Com objetivos distintos, o Corinthians segue na oitava posição, com 45 pontos, buscando uma vaga no G-6. Já o Santa segue na décima nona posição, com 23 pontos ficando cada vez mais próximo da série B.

As equipes voltam a campo no próximo domingo (16), o Corinthians enfrenta o América em sua Arena, já o Santa encara a Ponte no Moisés Lucarelli.

Por Bruna Ficagna