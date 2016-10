/ / Após lesão, Anderson Lopes marca três vezes e revela desejo de permanecer no Japão: “Ainda tenho muito a crescer”

Recuperado da lesão que o tirou dos últimos jogos, Anderson Lopes quer terminar a temporada de 2016 em alta. O atacante do Sanfrecce Hiroshima mira nos quatro jogos restantes do ano a oportunidade de retomar a titularidade e mostrar serviço ao treinador.





Disposto a recuperar o tempo perdido, o jogador já demonstrou no último sábado (15) que está com fome de bola. No amistoso contra o Matsue City FC, Anderson marcou três gols na vitória por 5 a 2. “Fiquei bastante chateado com essa lesão.





Atrapalhou um pouco porque eu vinha numa crescente com a equipe, em evolução e pegando ritmo. Agora que estou recuperado vou correr atrás para melhorar meu rendimento. Estou me sentindo muito bem e espero ajudar a equipe com gols, assim como foi no amistoso”, destacou o atleta, que soma cinco jogos pelo time, sendo três vitórias e duas derrotas.





Contratado no mês de julho, Anderson Lopes tem vínculo com o Sanfrecce Hiroshima até a metade do ano que vem e, no que depender do atacante, o contrato vai se prolongar ainda mais. “Vou fazer o possível tanto dentro quanto fora de campo para estender minha permanência no clube.





Ainda tenho muito a crescer por aqui e meu desejo é de continuar por mais tempo, Por isso, quero aproveitar essa reta final de temporada para mostrar meu futebol”, concluiu.





Amanhã (22), a equipe do brasileiro enfrenta fora de casa o Kawasaki Frontale.

Foto Anexada: Divulgação/Sanfrecce Hiroshima

Assessor de Imprensa