/ / Após almoçar em restaurante do Rio, Zeca Pagodinho posa com malote de dólares

Zeca Pagodinho almoçou nesta terça-feira, 11, no restaurante Pholia Restaurante Lounge, na Barra da Tijuca. O cantor esbanjou simpatia com os clientes e funcionários do local.





Na hora de pagar a conta, Zeca resolveu usar um dinheiro diferente, um quadro que simboliza dólares do restaurante. O pagodeiro ainda posou para foto.





Foto Black Empreendimentos Artísticos

Thiago Freitas Assessor e Jornalista