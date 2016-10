/ / Ação entre Rota do Oeste e PRF ajudarão instituições de caridade

A Rota do Oeste lança nesta terça-feira (1) a campanha Troco Solidário, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), para auxiliar instituições de caridade localizadas nos 19 municípios lindeiros à BR-163. O Hospital do Câncer de Mato Grosso é a primeira unidade beneficiada. O lançamento será às 9h, na Praça de Pedágio 4, em Cuiabá. Na ocasião, a PRF inicia ainda as atividades com foco na campanha Policiais em Combate ao Câncer Infantil, realizada em Mato Grosso pelo segundo ano consecutivo.

As duas campanhas têm o mesmo foco: ajuda ao próximo. A coordenadora de Desenvolvimento Institucional do HCan, Silvia Negri, destaca que o hospital atende uma média de 5,7 mil pacientes por mês e iniciativas dessa natureza são fundamentais para fortalecer a instituição e permitir que os pacientes sejam tratados cada vez com mais recursos e conforto. “Sem o apoio da sociedade, empresas e entes públicos não conseguiríamos prestar o atendimento necessários para quem depende desse serviço”.

O Troco Solidário faz parte da preocupação social da Rota do Oeste com as instituições legalmente reconhecidas pelo trabalho solidário prestado nos municípios próximos à rodovia. Para isso, o apoio da sociedade é fundamental. O HCan receberá as doações durante seis meses.

O gerente de Pedágio, Wilson Ferreira, destaca que ao passar pelas praças, os usuários podem deixar qualquer quantia nas caixinhas de coleta. “O valor a ser doado fica a critério do usuário. Toda e qualquer quantia é bem-vinda. Pode ser o troco do pagamento do pedágio, algumas moedas ou uma quantidade maior. O importante é entender que toda ajuda faz diferença para quem precisa”, comenta Ferreira, explicando ainda que os valores são contabilizados e repassados à instituição contemplada em cada momento. Todo o processo é legalizado e transparente, sempre com foco na ajuda a quem precisa.

Já a atividade Policiais em Combate ao Câncer Infantil visa levar um dia de alegria e diversão às crianças internadas no Hcan. O diretor de Direitos Humanos da PRF, Álvaro Daniel, explica que os policiais realizam uma arrecadação interna de brinquedos e alimentos, que são entregues em 23 de novembro, quando se comemora o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil, durante uma ação festiva.