/ / Acadêmicos da UNIFLOR participam do XIV Colóquio Nacional de Estudos Linguísticos e Literários – CONAELL

Os acadêmicos do 4º e 6º Semestres do curso de Letras da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte participaram do XIV Colóquio Nacional de Estudos Linguísticos e Literários - CONAELL, realizado na UNEMAT, no Campus Universitário de Sinop, no período de 19 a 23 de setembro, e que teve por tema: Formação do profissional de Letras: convergências teórico-metodológicas.





O evento teve o propósito de promover a discussão acerca do ensino, pesquisa e extensão, considerando a produção atualizada e sistematizada pelos Centros, Núcleos, Grupos e Projetos de pesquisa da Unemat e das instituições convidadas. As questões relacionadas ao ensino buscaram apresentar as inovações pedagógicas que auxiliam discentes e docentes a primarem pela excelência de resultados na ação pedagógica contemporânea.





Os responsáveis pela orientação das pesquisas apresentadas no evento foram os professores Arlete Tavares Buchardt e Sidnei Alves da Rocha. Segundo a professora Arlete, é fundamental que professores e acadêmicos, futuros professores de Língua Portuguesa, desenvolvam pesquisas em sua área de atuação a fim de refletir sobre as tendências contemporâneas da Linguística e da Literatura: “É imprescindível ao profissional participar de eventos, socializando suas pesquisas, debatendo e refletindo com estudiosos sobre questões contemporâneas que permeiam o ensino e aprendizagem de Língua Portuguesa e Literatura”.





Durante o evento os acadêmicos apresentaram Comunicação Oral e Pôster, de forma a socializar suas pesquisas:





- “A manifestação do preconceito linguístico na literatura de cordel”, proposto por Jhayanny Alencar da Silva, Jane Maria da Silva Pickler e Jeani Fernanda Candida da Silva. (4º Semestre).





- “A poesia brasileira em nosso cotidiano”, proposto por Angelita Borges da Cruz e Jaine Oliveira Costa. (4º Semestre).





- “Ensino de língua portuguesa na escola pública: possibilidades, limites e implicações para a aprendizagem”, proposto por Vanessa Diniz Vieira, Francisco Ideane e Arlete Tavares Buchardt. (6º Semestre).





- “A importância da mediação do professor no processo de letramento literário dos alunos”, proposto por Elenir Fátima Fanin, Rita de C. de Araújo Silva e Isaura Gorete De Carli. (6º Semestre).





- “Índices e práxis em língua portuguesa: Análise crítica dos contrapontos e matrizes à luz das teorias educacionais para o ensino das linguagens nas escolas da sede do Cefapro de Matupá”, proposto por Arlete Tavares Buchardt, Jislaine da Luz e Marcia Vacário.





Ascom/FCSGN