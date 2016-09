/ / Três chapas estão concorrendo ao grêmio estudantil da escola Albert Einstein

É com este objetivo que três chapas que estão concorrendo ao grêmio estudantil da Escola Albert Einstein de Guarantã do Norte/MT, lotaram o auditório da Câmara de vereadores, onde levaram as propostas para os alunos da comunidade escolar.

Durante os três período os componentes estão apresentando as suas propostas e também estão sendo sabatinados sobre vários assuntos. As eleições estarão acontecendo na próxima segunda-feira (12/09), onde os alunos estarão votando e escolhendo a chapa vencedora. A chapa que for eleita terá um mandato de um ano, para porem em pratica tudo as suas ideologia e ajudando na parte pedagógica e administrativa da escola.