/ / Sorriso se consolida como 3º maior produtor de feijão do Brasil; Lucas é o 20º

Sorriso teve a terceira maior produção de feijão do Brasil no ano passado. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município produziu 60,3 mil toneladas em 2015, e ficou atrás apenas dos municípios de Unaí (MG), com 81 mil toneladas, e São Desidério (BA), que conseguiu uma produção de 68 mil toneladas.

Na lista dos 20 maiores produtores, além de Sorriso, estão outros três municípios de Mato Grosso. Primavera do Leste aparece em 12º, com uma produção de 32,5 mil toneladas. Nova Ubiratã está em 17º, tendo produzido 26,6 mil toneladas de feijão no ano passado. Em último no ranking, está Lucas do Rio Verde. O município ficou em 20º com uma produção de 23,5 mil toneladas.

No Brasil, Mato Grosso aparece como o 5º maior produtor de feijão, apesar de ter registrado uma queda de 8,5%. O Estado produziu 289 mil toneladas no ano passado, o que gerou R$ 698 milhões em valor de produção. O Paraná foi o que mais produziu no país em 2015. Foram cerca 726 mil toneladas. Minas Gerais (509 mil toneladas), Bahia (414 mil toneladas) e Goiás (318 mil toneladas) também estão no ranking.

No Brasil, foram produzidas cerca de 3 milhões de toneladas de feijão no ano passado.

Por Só Notícias/Agronotícias (foto: Guilherme Filho/arquivo)