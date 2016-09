/ / Sinop: GAECO faz operação na prefeitura, na casa do prefeito Juarez Costa e em SC para investigar corrupção e lavagem de dinheiro

Por Só Notícias/Editoria/Alex Fama/Herbert de Souza/Cleber Romero

O Ministério Público acaba de confirmar que um dos principais alvos da Operação Sorrelfa, desencadeada esta tarde, é o prefeito de Sinop, Juarez Costa (PMDB), com o objetivo de investigar crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Estão sendo cumpridos, neste momento, sete mandados de busca e apreensão em Sinop e três em Santa Catarina. As ordens foram expedidas pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso.





O Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (GAECO) de Mato Grosso e de Santa Catarina participaram da operação, bem como o Núcleo de Ações de Competência Originária formados por 9 promotores de justiça, 2 delegados de polícia, 35 policiais militares e civis. já foi informado, eles estiveram na prefeitura, no gabinete do prefeito Juarez Costa, e da secretária municipal de Assistência Social, Ivone Costa, informa a assessoria do MP. A operação está em andamento.





O advogado de Juarez, Rafael Baldasso, disse, que o prefeito estava em casa quando o GAECO chegou. Ele também informou que foi cumprido um mandado de busca e apreensão na residência do prefeito. Alguns documentos foram apreendidos.





Baldasso explicou que não teve acesso ao teor da ordem judicial, pois a mesma "está em segredo de justiça". Disse que foi informado apenas que o processo corre na justiça em Cuiabá. “Primeiramente, vamos buscar ter acesso ao processo para saber do que se trata e depois avaliar o que pode ser feito”.





A equipe do GAECO ficou na casa do prefeito por mais de 4 horas - a operação iniciou por volta das 13hs e os integrantes da equipe deixaram o local por volta das 17:50h. Os promotores e delegados que estiveram na operação não conversaram com os jornalistas ao saírem da casa do prefeito.





Não foram informados os demais locais em Sinop onde as equipes cumpriram os mandados judiciais. Uma equipe teria ido a um posto de combustíveis. A assessoria do MP informou que não está prevista entrevista coletiva e que há poucos dados das investigações.





O nome da operação, Sorrelfa, tem os seguintes significados: "disfarce ou artifício para enganar; que ou quem é muito apegado ao dinheiro; que ou quem é manhoso". (Atualizada às 18:28h - fotos: Só Notícias)