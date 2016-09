/ / São Paulo vence o Juventude, mas não faz o suficiente para seguir na Copa do Brasil

Rodrigo Caio abre o placar, decreta vitória do tricolor por 1 a 0, mas graças a vantagem conquistada no Morumbi, Juventude avança às quartas de final da competição

Jogando no Alfredo Jaconi, o São Paulo não conseguiu reverter o resultado diante do Juventude. Na noite dessa quinta-feira (22), pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, o tricolor contou com gol de Rodrigo Caio para abrir o placar, porém como o time gaúcho havia vencido por 2 a 1 no Morumbi, se fechou na marcação e assegurou a classificação às quartas de final da competição.

Pênalti?

Aos 50 minutos do segundo tempo, o time tricolor reclamou de um pênalti não marcado no Alfredo Jaconi, quando Bruninho deixou a mão na bola dentro da grande área, mas o árbitro nada marcou.

Embora pressionasse, o São Paulo não conseguiu passar pela marcação bem postada do Juventude e acabou saindo de campo eliminado da Copa do Brasil.

Por Bruna Ficagna