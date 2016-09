/ / Santos vence o Botafogo com gol de Zeca e volta ao G-4

Zeca abre o placar nos primeiros minutos, e assegura vitória do Peixe por 1 a 0 no Luso Brasileiro

Com a volta de seus titulares, o Santos assegurou três pontos fora de casa. Na noite dessa quarta-feira (14), pela vigésima quinta rodada do brasileirão, o Peixe abriu o placar com um belo gol de Zeca, logo aos três minutos. Depois de abrir vantagem, o Santos contou com as defesas de Vanderlei para preservar a vitória, enquanto o Botafogo mesmo tendo mais volume de jogo e grandes chances de gols, não conseguiu arrancar o empate e acabou saindo de campo com a derrota.





Faltou pouco...

Após ser surpreendido com o gol de Zeca logo aos três minutos, com um belo chute da entrada da área, o Botafogo foi em busca do empate e tentou de todas as maneiras balançar a rede, até mesmo o goleiro Sidão, que arriscou uma bicicleta, mas Vanderlei soube ser preciso em suas defesas e assegurou a vitória para o time da Vila Belmiro.

Tabela

Com a vitória, o Peixe sobe para a terceira posição, com 42 pontos. Já o Botafogo segue na décima posição, com 35 pontos.

As equipes voltam a campo no próximo domingo (18), o Santos encara o Santa Cruz no Pacaembu, já o Botafogo enfrenta o Vitória no Barradão.

Por Bruna Ficagna