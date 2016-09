/ / Real Dados aponta Érico na Liderança com dois pontos a frente do segundo Colocado

O Instituto Real Dados e Pesquisas- ME, realizou pesquisa em Guarantã do Norte no dia 21 de setembro de 2.016. Foram entrevistados 300 eleitores sendo 52% do sexo masculino e 48% feminino. 17,9% dos entrevistados com idade entre 16 e 24 anos; 23% com idade entre 25 e 34 anos; 19,2% com idade entre 35 a 44 anos; 24,3% com idade entre 45 a 59 anos e 15,5% com 60 anos ou mais.

Quanto à renda dos entrevistados 15,3 tem renda mensal de até 01 salário Mínimo; 64,7% tem renda de 01 a 03 salários; 9,7% tem renda de 03 a 05 salários; 05% tem renda de 05 a 10 salários; 0,07% tem renda de 10 a 20 salários e 04,7% não responderam.





A pesquisa estimulada com a seguinte pergunta “Se as eleições fossem hoje, em qual desses candidatos o Senhor(a) votaria para prefeito de Guarantã do Norte”? O resultado obtido foi o seguinte: em primeiro lugar Érico 25,7% seguido pelo candidato Nabson com 23,7%, em terceiro aparece Laurinho com 19,7%, e em quarto Marcelão com 13,3%. Brancos e nulos somaram 10% e 7,7% não souberam ou não quiseram responder.





A pesquisa foi Registrada no TRE – MT MT-02630/2016 o nível de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro é de 5,6% para mais ou para menos. Os Bairros pesquisados foram Centro, Cidade Nova, Jardim Vitória, Jardim Aeroporto, 13 de Maio, Santa Marta, Cristo Rei, Ouro Verde, Horizonte I e II, Industrial, Boa Esperança, Palmeiras, Maranata, Guaranorte, São Lourenço, Araguaia, sete de Setembro, Parque do Lago e Cotrel.

