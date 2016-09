/ / Rapaz com várias passagem pela polícia é assassinado em Guarantã do Norte

Na noite de quinta-feira (02/09), teve fim a vida de crime de Luiz Hernandes Moreno dos Santos, “vulgo Cebola”, sobre ele recaia a acusação de vários homicídios e outros tipos de crimes. Ele é réu confesso da morte do senhor Izaltino, uma pessoa que era muito conhecida em Guarantã do Norte/MT, de um taxista na cidade de Castelo de Sonho/PA, ele também havia confessado a polícia que seria autor da morte do hominho, um menor que estava aterrorizando a cidade pelos seus atos criminal.

Há aproximadamente seis meses Cebola havia sido preso, junto com sua namorada, pelo assassinato do taxista no estado do Pará e foi preso no município de Matupá e entregue as autoridade daquele estado, mas por ser de menor em poucos dias já havia ganhado a liberdade.