/ / Quase tudo pronto para o campeonato de futebol em Guarantã do Norte

O estádio Macedão que pertence a uma associação, foi repassado para ser administrado para o grande batalhador no esporte de Guarantã do Norte Professor Carlos Duarte que não mede esforços para elevar o esporte municipal. “AS equipes que ainda não retiraram suas fichas de inscrições, podem comparecerem no ginásio Bezerrão e pegar as fichas e não deixarem de comparecerem no congresso técnico, para que não fiquem de fora do campeonato”, disse Carlos Duarte, ele também faz um alertas, que, as equipes só participará da competição as que tiverem seus representantes no dia 05 de outubro no congresso técnico.