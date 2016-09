/ / Projeto da PM muda a vida de crianças e adolescentes de Peixoto de Azevedo.

No sábado (10.09), durante a Caravana da Transformação, o projeto recebeu a visita do governador Pedro Taques e do secretário de Segurança Pública, Rogers Jarbas.

Há pouco mais de um mês, a rotina de 82 crianças e adolescentes de Peixoto de Azevedo (690 km de Cuiabá) passou por uma reviravolta daquelas capazes de mudar toda uma vida.

Indisciplinados na escola, e com pouco o que fazer fora dela, aquele grupo de meninos e meninas entre 12 e 17 anos se encaixava em um perfil considerado de risco. "Fora da aula, eu só vivia na rua. Não fazia mais nada. Hoje é só atividade", relata, com um sorriso acanhado no rosto, o estudante Marciel Alves de Souza, 14. A mudança foi possível por meio de uma iniciativa liderada pelo 15º Comando Regional da Polícia Militar, com o apoio da prefeitura local, Ministério Público, Judiciário e entidades como o Conselho de Segurança Pública (Conseg) do município. Aberto no dia 1º de agosto, o programa "Luz do Amanhã" realiza um trabalho complementar de formação, com atividades que incluem orientação vocacional, prática de esportes e o cultivo de uma horta comunitária. "Priorizamos aqueles que tinham dificuldades de relacionamento, os mais problemáticos, e os trouxemos para o programa, como uma forma de interferir justamente naquela faixa etária mais vulnerável, dos 12 aos 17 anos", afirma o tenente coronel Gildázio Alves, comandante regional da PM e idealizador da iniciativa. Mesmo com pouco tempo de implantação, a melhora no comportamento dos participantes é reconhecida por pais e professores. E o cultivo de legumes e hortaliças vai de vento em popa. Neste sábado (10.09), durante a Caravana da Transformação, o projeto recebeu a visita do governador Pedro Taques e do secretário de Segurança Pública, Rogers Jarbas. Além de conhecer pessoalmente os primeiros beneficiados, eles tiveram a oportunidade de literalmente colher os primeiros resultados da horta comunitária. "Além de parabenizar a todos pela iniciativa, vim aqui dizer que, juntamente com o secretário de Segurança Pública, vamos analisar a possibilidade de levar este projeto ao Estado todo", afirmou o governador. O secretário Rogers Jarbas também elogiou o programa e lembrou o papel relevante que as ações preventivas vêm conquistando no cenário da Segurança Pública. "Exemplos como o Luz do Amanhã demonstram que existe um caminho para a redução da criminalidade e que ele precisa ser trilhado por todos, não apenas pelas forças de segurança", afirmou o secretário. INSPIRAÇÃO O Luz do Amanhã de Peixoto de Azevedo segue um modelo já colocado à prova com sucesso pela Polícia Militar em Sinop (500 km de Cuiabá).

"Trabalhei em Sinop e, quando vim para cá, trouxe o conceito e a vontade de fazer algo semelhante. Hoje temos 82 participantes, mas o objetivo é atingir 400 meninos e meninas de Peixoto e região", afirma o comandante regional. Da Assessoria