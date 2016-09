/ / Problema de Guarantã do Norte é falta de gestão e de respeito com o dinheiro público

José Vieira do Nascimento

Editor de Mato Grosso do Norte

Érico Stevan

Érico Stevan Gonçalves nasceu em 1978 na cidade de Paraíso do Norte (PR) e é candidato a prefeito de Guarantã do Norte pela coligação Rumo Novo com a Força do Povo, integrada pelo PRB, DEM, SD, PROS e PMB.





Minha principal proposta para a Saúde É gerir os recursos com respeito





Ele iniciou a carreira política como vice-prefeito de Guarantã do Norte, no mandato do ex-prefeito Chico do Garimpão e se elegeu vereador em 2012, estando no exercício do mandato, que termina no dia 31 de dezembro deste ano. Na Câmara Municipal foi o principal oposicionista e adversário da prefeita Sandra Martins, criticando, principalmente a área de Saúde, que na sua opinião, foi sucateada pela administração municipal.





Dos quatro candidatos que disputam a prefeitura de Guarantã do Norte, Érico é o que tem a melhor formação acadêmica, com formação em Ciência Contábeis e Gestão Pública. Somente um de seus oponentes, o candidato do PDT, Nabson Nattan, também possui grau de instrução superior.

Dos quatros candidatos, ele é o segundo mais rico, com declaração de bens avaliada em R$ 628,095, 05, perdendo apenas para o candidato Marcelão, atual vice-prefeito do município, que declarou possuir bens no valor de R$ 910.835,72.





O limite de gasto da campanha de Érico é de R$ 180 mil.

“Decidi ser candidato a prefeito porque me capacitei para administrar o município. sinto-me preparado para ser prefeito. Cursei Ciências Contábeis e Gestão Pública. Por outro lado, percebi que Guarantã do Norte tem sérios problemas, mas que podem ser superados com um gestão séria e empreendedora”, frisa Érico.





Para ele, o principal problema de Guarantã do Norte é a falta de respeito com o dinheiro público. Na sua opinião, a má aplicação dos recursos resultou nas mazelas enfrentadas pelos moradores, principalmente na área de Saúde. A solução, conforme o candidato, seria uma gestão honesta, eficaz e empreendedora.





“Quando o município passou a administração da saúde e da Educação para uma Organização Social, terceirizou os serviços, gerando custos maiores e desvio de recursos. Por isso, meu primeiro ato como prefeito será tirar estas Oscips da Saúde e da Educação e seremos nós quem administraremos o município. E iremos fazer uma auditoria nas contas da prefeitura”, assegura o candidato.

Para resolver e melhorar a qualidade do atendimento e do serviço de Saúde em Guarantã do Norte, Érico disse que será necessário apenas investir o recurso do setor com seriedade e respeito.





“Minha principal proposta para a Saúde é gerir os recursos com respeito. Assim, resolveremos o básico que é atendimento e remédios, e buscaremos a eficiência do setor”, observa, acrescentando que irá valorizar os servidores da pasta e manter diálogo com o Sindicato que representa os funcionários do município.





Para ele, os problemas do município nos setores que formam sua estrutura de atendimento à população, é somente falta de gestão e a mal aplicação do dinheiro público. “O município tem orçamento e tem arrecadação. O que falta é somente os recursos serem investidos com seriedade e respeito ao cidadão”, assevera.





Na área de Infraestrutura urbana, Érico propõe trazer para o município uma fábrica de asfalto para pavimentar as ruas da cidade com custo competitivo, através de parceria com a comunidade, e emendas dos governos estadual e federal.

“Guarantã tem pouco asfalto. Minha proposta é asfaltar o que for possível durante o mandato. Se der para asfaltar toda a cidade, com certeza iremos fazer isto. Asfalto será uma de nossas prioridades porque melhora a qualidade de vida da população”, observa.





Na Agricultura Familiar, um dos principais segmentos da economia do município, o candidato assegura que irá ouvir os moradores e as associações das comunidades rurais, para definir as prioridades do setor. Além disso, entre suas propostas para os pequenos agricultores, está a reativação do programa Balde Cheio, para incentivar a produção de leite no município .

Para incentivar o pequeno empreendedor e o pequeno empresário, sua proposta é criar o Banco do Povo.





Sobre sua campanha eleitoral, ele diz que está tendo boa aceitação nas visitas domiciliares e as pesquisas de consumo interno, mostram que a população tem preferência por seu nome.

Quem é seu principal adversário, Érico diz que é cedo para avaliar.