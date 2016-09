/ / Peixe vira o jogo, vence o Corinthians e segue em busca de uma vaga no G-4

De virada, Santos conta com Vitor Bueno e Renato, vence o Corinthians por 2 a 1 e volta a ficar perto do G-4

Embora não contasse com seus principais jogadores, o Santos mais uma vez fez jus ao mando de campo e venceu o rival Corinthians. Na tarde desse domingo (11), pela vigésima quarta rodada do campeonato brasileiro, o Peixe viu o Timão abrir o placar com Marlone e criar as melhores chances de gols no primeiro tempo, mas se Ricardo Oliveira e Lucas Lima não puderam ajudar o Santos, pois cumpriam suspensão, Vitor Bueno e Renato assumiram a responsabilidade, além de fazer grande partida, arrancaram a virada diante do Corinthians, assegurando três pontos muito importante





Primeiro tempo

Sem vencer há três rodadas, o Santos entrou em campo em busca dos três pontos diante do Corinthians, que não se intimidou jogando na Vila Belmiro. Desfalcado, o Peixe sentiu muito a falta de Lucas Lima e Ricardo Oliveira, o time alvi negro viu o Corinthians criar as melhores chances de gols jogando nos erros da saída de bola, sendo assim, o Timão conseguiu abriu o placar, aos 36 minutos Rodriguinho deu passe de letra para Marlone, que na cara do gol, completou para o fundo da rede.

Com mais posse de bola, porém com pouca ofensividade e criatividade no campo de ataque, o time da vila acabou indo para o vestiário sem o gol de empate.

Vitor Bueno e Renato garantem a vitória do Peixe

Na segunda etapa, o Santos entrou em campo e além da posse de bola, marcava presença no ataque, enquanto o Corinthians mantinha-se fechado na marcação, até que aos 24 minutos Vilson derrubou Luiz Felipe dentro da grande área e o árbitro marcou pênalti. Vitor Bueno foi para a cobrança e deixou tudo igual no placar.

Com o objetivo de lançar o Peixe no ataque, o técnico Dorival Junior mandou a campo Vecchio na vaga de Thiago Maia e Walterson no lugar de Vitor Bueno. Embora o Corinthians se fechasse na marcação, o Santos encontrou brechas e aos 40 minutos, Renato aproveitou escanteio cobrado por Jean Mota e cabeceou para o fundo do gol, assegurando os três pontos para o time da vila.

Tabela

Com a vitória, o Santos volta a se aproximar do G-4. O time segue na quinta posição, com 39 pontos. O Corinthians permanece no G-4, com 40 pontos, na quarta colocação.

As equipes voltam a campo na próxima quarta-feira (14), o Santos enfrenta o Botafogo no Luso Brasileiro, enquanto o Corinthians encara o Coxa, no Couto Pereira.

