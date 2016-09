/ / Paralimpíada: confira o ranking de medalhistas brasileiros por estado e região

O Brasil conquistou nas Paralímpiadas do Rio um recorde no número de medalhas. Apesar de não ter atingido a meta de ficar entre os cinco primeiros países no quadro geral, o país conseguiu 72 medalhas em esportes coletivos e individuais, com um total de 136 medalhistas.





Se forem considerados os estados de nascimentos dos atletas brasileiros, São Paulo lidera oranking do total de medalhistas, com dez ouros e um total de 35 medalhas. Muito da vantagem paulista vem do nadador Daniel Dias , de Santos, que conseguiu nove medalhas. O Rio de Janeiro vem logo atrás, com 21 atletas premiados, sendo dois com o ouro. André Brasil , da natação, e Felipe Gomes , do atletismo, colaboraram com a marca fluminense com quatro medalhas cada.





Em terceiro, vêm empatados o Rio Grande do Norte e Mato Grosso do Sul, com nove medalhas. Os potiguares – com um ouro, seis pratas e dois bronzes – saem na frente, graças a Petrucio Santos , do atletismo, e Joana Silva, da natação, com três medalhas cada. Os sul-mato-grossenses se destacaram no futebol de 7, com oito jogadores na seleção que venceu o bronze, além do ouro com Silvania Oliveira no atletismo. Outros 17 estados e mais o Distrito Federal também levaram atletas ao pódio.





Por região, o Sudeste acabou na frente das demais, com 64 medalhas. O Nordeste conseguiu 26 medalhas; o Centro-Oeste, 22; e o Sul, 15. O Norte, com oito pódios, completa o ranking.

O Brasil ainda teve um atleta naturalizado que também conquistou uma medalha. Maurício Dumbo , que nasceu em Angola, vive no Brasil há 15 anos e se naturalizou no começo deste ano para defender a seleção de futebol de 5, esporte para deficientes visuais. Apenas cinco estados não tiveram representantes no pódio das Paralímpíadas Rio 2016: Amapá, Mato Grosso, Piauí, Roraima e Sergipe.

Confira o ranking com total de medalhas por estado