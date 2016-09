/ / Palmeiras vence o clássico contra o Corinthias e Cristóvão Borges deixa o comando do Timão

Verdão sente-se em casa jogando em Itaquera, vence por 2 a 0 e culmina a saída do técnico Cristóvão Borges





Em todo time, o torcedor é o dono da opinião com mais influência, na tarde desse sábado (17), não foi diferente. Pela vigésima sexta rodada do campeonato brasileiro, o Corinthians foi dominado pelo rival alvi verde em plena Arena, os torcedores não deixaram barato, se manifestaram em protesto contra o presidente do clube, Roberto de Andrade. A resposta veio logo após o jogo, com a demissão do técnico Cristóvão Borges.

Moisés e Mina aproveitam as falhas do Timão

Totalmente desorganizado no setor defensivo, o Corinthians viu o Palmeiras abrir o placar logo aos quatro minutos, após falha na zaga e também do goleiro Cássio, Moisés completou para o gol e abriu o placar para o time alvi verde.

Na segunda etapa, Léo Príncipe recebeu o segundo cartão amarelo, após levar a mão na bola, consequentemente foi expulso e deixou o campo mais cedo. Um minuto após a expulsão de Léo, Mina foi oportuno e marcou o segundo gol do Palmeiras aos 30 minutos, diminuindo ainda mais as chances do Corinthians de chegar ao gol de empate.

Fábio Carille assume o time

Sem técnico até o momento, Fábio Carille auxiliar técnico assume o time após a saída de Cristóvão Borges e na próxima quarta-feira já terá decisão na Copa do Brasil, diante do Fluminense.

Por Bruna Ficagna