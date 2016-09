/ / Pablo aproveita falha de Denis e decreta vitória do Furacão

Depois de fazer grandes defesas, Denis falha e Pablo garante vitória do Furacão por 1 a 0





Jogando fora de casa, o São Paulo não conseguiu manter a sequência de vitórias. Na tarde desse domingo (18), o tricolor contou com grandes defesas de Denis no primeiro tempo, mas Pablo aproveitou a única falha do goleiro para abrir o placar na etapa final e decretar os três pontos para o Atlético Paranaense.





De novo ele...

Pablo, o artilheiro do time paranaense foi o protagonista da vitória do Furacão. Depois de muitas chances desperdiçadas e grandes defesas de Denis, o meio campista aproveitou cruzamento de Léo e um escorregão de Denis para abrir o placar para o Furacão aos 34 minutos. Sem tempo e sem espaços, o tricolor abusando das ligações diretas não conseguiu chegar ao gol de empate.

Tabela

Com a vitória, o Atlético Paranaense sobe para a nona posição, com 37 pontos. Já o São Paulo segue na décima segunda colocação, com 35 pontos.

As equipes voltam a campo no meio da semana, na próxima quarta-feira (21), o São Paulo enfrenta o Juventude pela Copa do Brasil, no dia seguinte, o Atlético Paranaense encara o Grêmio em Porto Alegre.

Por Bruna Ficagna