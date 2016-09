/ / Obra de novo presídio já ultrapassa os 50% de execução em Peixoto de Azevedo

O Centro de Detenção Provisória em Peixoto de Azevedo já conta com mais de 50% do cronograma de obras executados. A obra, que é de responsabilidade da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh), é a primeira das novas unidades penitenciárias que seja entrega pela atual gestão.





Ao todo, os Governos Federal e Estadual estão investindo R$ 7,6 milhões na nova estrutura. No sábado (10), o governador Pedro Taques visitou o local acompanhado do titular da Sejudh, Márcio Dorileo, e do secretário de Estado de Segurança Pública (Sesp), Rogers Jarbas.





Durante a vistoria, Taques destacou a importância da construção de novas unidades no Estado. Atualmente, além da unidade prisional de Peixoto de Azevedo, também segue em execução a obra do maior Centro de Detenção Provisória de Mato Grosso, em Várzea Grande, com 1.008 vagas. Também seguem em andamento projetos nas cidades de Terra Nova do Norte e Sapezal. Todas as estruturas estão sendo executadas conforme padrões determinados pelo Departamento Nacional Penitenciário (Depen).





A expectativa, conforme o secretário Márcio Dorilêo, é de que a obra seja conclusa no primeiro semestre de 2017. “Após a conclusão da obra, teremos a transferência dos recuperandos da Cadeia Pública de Peixoto de Azevedo para essa nova unidade. Teremos mais dignidade para nossos internos e acima de tudo para com o trabalho de segurança dos nossos servidores. Mato Grosso possui hoje mais de 60% dos presos provisórios dentro das nossas unidades.





Por este motivo, a gestão tem se engajado e mantido o comprometimento de todo o sistema de Justiça para enfrentar a superlotação das unidades, como também de melhorar a estrutura”, destacou Dorilêo. Conforme o projeto da nova unidade em Peixoto de Azevedo, o complexo prisional é composto por dois prédios, que consistem no núcleo administrativo, alojamento, sala de controle e revista, edificação de apoio aos internos, departamento de saúde, área de serviço e parlatório.

Por Só Notícias (foto: Assessoria)