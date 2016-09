/ / No último minuto, Cícero marca e garante vitória do Fluminense diante do Timão

Nos acréscimos, Fluminense balança a rede com Cícero, vence o Timão por 1 a 0 e se aproxima do G-4

Depois de uma partida acirrada pelas oitavas de final da Copa do Brasil, Corinthians e Fluminense voltaram a se enfrentar na tarde desse domingo (25), dessa vez, quem levou a melhor foi o tricolor das laranjeiras. Em Itaquera, o Flu contou com gol de Cícero aos 49 minutos da etapa final, a arbitragem mais uma vez gerou polêmica, porém dessa vez o Flu saiu de campo vitorioso e impediu que o Corinthians seguisse na cola do quarto colocado.





Polêmicas...





Na partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, a arbitragem gerou polêmica ao anular três gols do Fluminense. Na tarde desse domingo não foi diferente, o Flusão reclamou de um pênalti não marcado em cima de Marcos Júnior (o jogador foi puxado por Marquinhos Gabriel), porém o árbitro nada marcou.

Pelo lado do Timão, os jogadores reclamaram da posição de Gum, que estava impedido e teve participação na jogada do gol de Cícero, gol que decretou a vitória do time carioca.

Tabela

Com a vitória, o Fluminense sobe para a quinta posição, com 43 pontos. Já o Corinthians cai para a sétima posição, com 41 pontos.

Pela Copa do Brasil, o Corinthians entra em campo na próxima quarta-feira (28), diante Cruzeiro. Já o Furacão joga no próximo sábado (01), diante do Sport, no Edson Passos.





Por Bruna Ficagna