/ / Na Arena, Grêmio fica apenas no empate e Palmeiras segue com vantagem na liderança

Tricolor gaúcho para em Jailson, que faz grandes defesas e segura o 0 a 0 até o apito final

O Grêmio entrou em campo com o objetivo de parar o líder do campeonato, na noite desse domingo (12), pela vigésima quarta rodada do campeonato brasileiro, o tricolor mandou na partida, criou as melhores chances de gols, teve mais volume de jogo, mas parou nas grandes defesas do goleiro Jailson, protagonista do 0 a 0 ao lado do travessão.

Não faltaram chances

Jogando em sua Arena, o tricolor foi em busca da vitória, jogando com três atacantes o time bem que tentou, criou ótimas chances de gols com Douglas, Pedro Rocha e Edilson chegou a carimbar o travessão, mas Jailson foi um verdadeiro paredão e impediu que o time da casa abrisse o placar.

O Palmeiras criou poucas chances de gols, a melhor delas foi no segundo tempo, com um voleio de Dudu que também carimbou o travessão.

Preocupação

Embora o empate não seja um resultado ruim para o verdão, o time saiu de campo sem Gabriel Jesus. O atacante deixou o campo sentindo dores, após a partida foi confirmada uma lesão no adutor da coxa esquerda, o técnico do Palmeiras afirmou que a maratona de jogos enfrentada pelo jogador, não influenciou na lesão.

Tabela

Com a vitória, o Palmeiras segue na liderança, com 47 pontos e com um ponto de vantagem em relação ao vice-líder Flamengo. Já o Grêmio segue na sexta posição com 37 pontos.

As equipes voltam a campo na próxima quarta-feira (14), o Palmeiras encara o Flamengo em sua Arena, enquanto o Grêmio enfrenta a Ponte no Moisés Lucarelli.

Por Bruna Ficagna