/ / Luverdense segura empate contra o Ceará e segue busca por G4 na Série B

Luverdense e Ceará empataram, em 0 a 0, em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O jogo foi disputado no estádio Castelão, em Fortaleza (CE).





Com o resultado, a equipe mato-grossense se mantém em 12º lugar, com 36 pontos. Também sustenta uma invencibilidade de 3 jogos na competição. Mais acima na tabela está o Ceará, que conseguiu entrar no G4 e, agora, ocupa a 4ª posição, com 40 pontos. Jogando fora de casa, o time de Lucas do Rio Verde conseguiu criar boas oportunidades. Porém, foi o goleiro Diogo Silva o grande responsável pelo empate.





O goleiro mato-grossense fez brilhantes defesas e impediu o gol dos donos da casa em várias ocasiões. A equipe nordestina também teve dois gols anulados no segundo tempo.





O primeiro, aos 17, com Bill, após cobrança de escanteio, que o juiz assinalou toque de mão. O segundo, aos 31, com Lelê, que chegou a balançar a rede do alviverde, mas viu o assistente anotar impedimento. A 27ª rodada será finalizada no sábado (26).





O Luverdense volta a campo no dia 1º de outubro (sábado), contra o Tupi-MG, no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde. Antes, na terça-feira (27), o Ceará encara o Brasil de Pelotas, no estádio Bento Freitas, na cidade gaúcha.

Por Só Notícias/Herbert de Souza (foto: assessoria)