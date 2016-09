/ / Laurinho promete tirar Ong da saúde e administração voltar para a prefeitura

Reportagem

Mato Grosso do Norte





Lauro Ramos

O candidato da coligação A Hora é Agora, integrada por PR, PMDB, PT e PTB, Lauro Ramos, o Laurinho, de Guarantã do Norte, assegura que o problema mais grave enfrentado pelos moradores de Guarantã do Norte e o sucateamento da Saúde Pública municipal. Por isso, sua principal proposta de governo é retomar a administração da Saúde, que atualmente, é feita por uma Ong- organização social- e a prefeitura voltar a comandar o serviço.





E fazer os investimentos necessários para que os moradores possam ter um atendimento de qualidade, além de suprir todas as unidades de Saúde com medicamentos.





Outra proposta do candidato é a revitalização da cidade de Guarantã, através de parceria com a comunidade, para a construção de asfalto nas ruas que ainda não tem e recuperação onde o asfalto está danificado. “Hoje, 60% das ruas de Guarantã não tem asfalto. E vou mudar esta realidade fazendo asfalto em parceria com a comunidade.





Também conheço o interior do município e caso vença as eleições, todas as comunidades vão ter estradas em perfeitas condições de tráfego, para permitir o escoamento da produção e a locomoção dos moradores”, assegura Laurinho.





Laurinho é pecuaristas e foi vice-prefeito de Guarantã do Norte no mandato do ex-prefeito José Humberto, quando foi secretário de Obras. Ele nasceu na cidade de Jataí (Goiás) em 1956 e mora em Guarantã do Norte há 33 anos.





O candidato declarou à justiça eleitoral, bens avaliados em R$ 546.349, 92, distribuídos, entre imóveis rurais e urbanos, veículos, dois tratores, sendo um de pneus e um esteira, quotas da empresa posto Santa Fé e um Jet ski ano 2007. Seu candidato a vice-prefeito é o radialista e empresário do setor de comunicação, Aroldo Souza, filiado ao PMDB.





Asfalto comunitário é outra proposta do candidato

Laurinho disse que sua candidatura nasceu com a desistência do ex-prefeito José Humberto, que vinha sendo cogitado para disputar a prefeitura, mas retirou seu nome. “Como ele desistiu, conversamos e lhe comuniquei que iria colocar meu nome para a população ter mais uma opção de escolha. Se ele fosse candidato eu não seria, porque nossos eleitores são os mesmo”, disse.





O que também pesou em sua decisão foi o fato de morar há mais de três décadas em Guarantã do Norte. “Guarantã me deu tudo o que tenho. Criei meus três filhos aqui. E quero dar a minha parcela de contribuição, trabalhando estes 4 anos para o município e servindo a população”, pontua.

Laurinho espera contar com o apoio do ex-prefeito José Humberto em sua campanha, já que ambos tem histórias de três décadas de amizade e sempre foram parceiros na política.





Ele faz uma boa avaliação deste início de campanha, frisando que está tendo boa recepção nas visitas que vem realizando. “Temos pesquisas de consumo interno e nossa aceitação está boa. Vamos continuar firme na campanha e na próxima semana estaremos recebendo a visita do senador Welington Fagundes para reforçar nosso palanque”, observa.





Para Laurinho, seu principal adversário na campanha é o vereador Érico Stevan, que também é candidato a prefeito. Na sua avaliação e também do candidato a vice-prefeito, Aroldo Souza, o candidato Marcelão, atual vice-prefeito, não conseguirá crescer por causa da rejeição, que chegaria a 37%.