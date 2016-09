/ / Kaka Lemes: Agradecimentos: Cabelo e maquilagem, Rafael Ferreira, Salão Diva’s Hair (660 99912 8569. AABB de Guarantã do Norte (66) 3552 2256 e Del Papa Fotografia (66) 99912 8569.

Kaka Lemes , essa leonina, vem distribuir sua beleza e charme aos leitores do Roteiro. Ela reside em Guarantã do Norte/MT. Intensamente felina em seu rosto, nas suas ações, no seu andar, denota por toda parte graça, discrição, altivez e majestade leoninos. Apreciadora de tudo o que realce seu porte de rainha, agrada-a rodear-se de pessoas, e andar em lugares onde possa ser admirada.

Agradecimentos: Cabelo e maquilagem, Rafael Ferreira, Salão Diva’s Hair (660 99912 8569. AABB de Guarantã do Norte (66) 3552 2256 e Del Papa Fotografia (66) 99912 8569.