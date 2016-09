/ / Juiz impugna candidatura de Careca da Van em Peixoto de Azevedo

Careca da Van

O Juiz da 33ª Zona Eleitoral de Peixoto de Azevedo, Evandro Rodrigues da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, após analisar, por todo o exposto, julgou procedente a ação de impugnação de registro de candidatura do Ministério Público Eleitoral, proposta nos termos do Art. 1º, L, G da lei complementar 64/1990, para indeferir o requerimento do candidato Rivaldo Rosa da Silva, o “Careca da Van”.





O motivo da impugnação é que recai sobre Careca da Van, são as contas que ele teve reprovadas durante o tempo em que presidiu a Câmara de vereadores.





Peixoto de Azevedo, até então havia dois candidato a majoritária, sendo Mauricio do Posto e Careca da Van, com a impugnação, o candidato poderá recorrer a instancias superiores ou a coligação poderá substituir o nome do candidato.





Já se cogita que a coligação poderá substituir um outro nome no lugar do Careca da Van.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias