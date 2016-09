/ / Jovem é morto com tiro de espingarda em frente escola em Peixoto de Azevedo

Por Olhar Cidade com Marcilene Ferreira

Anderson Teles da Silva, 23 anos, vulgo ‘Mãozinha’ O fato ocorreu na tarde desta quarta-feira (15-09) por volta das 13h30min na Avenida Maranhão no Bairro Liberdade em frente à Escola Municipal Jardim das Flores no município de Peixoto de Azevedo.

Segundo informações a vítima identificada como Anderson Teles da Silva, 23 anos, vulgo ‘Mãozinha’ foi morto com tiro de espingarda, após a ação o suspeito foragiu do local tomando rumo ignorado.

A Polícia Militar, a Polícia Judiciária Civil juntamente com Politec foram acionadas e estão no local fazendo as primeiras investigações. O suspeito ainda não foi identificado, pessoas que moram próximo ao local afirmam não terem visto nada.