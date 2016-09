/ / Inter abre vantagem, mas falhas na marcação asseguram vitória do Atlético Paranaense

Valdivia abre o placar no primeiro minuto, mas nos contra-ataques, Furacão aproveita falhas, vira o jogo e vence o Inter por 2 a 1

Após vencer o Santos, o Internacional entrou em campo na Arena da Baixada muito motivado e em busca de mais uma vitória. Na tarde desse domingo (11), pela vigésima quarta rodada do campeonato brasileiro, o Inter até saiu na frente com Valdivia, criou as melhores chances de gols, no entanto, cometeu falhas na marcação e Pablo muito oportunista decretou a vitória do Atlético, marcando os dois gols do time paranaense, dando números finais à partida.





Início avassalador

O Inter iniciou muito bem a partida, embora jogasse fora de casa, o colorado abriu o placar logo no primeiro minuto com Valdivia. Após abrir vantagem seguiu levando perigo ao gol de Weverton, que fez grandes defesas, mas o Furacão, jogando nos contra-ataques aproveitou vacilo de Seijas, que falhou ao dominar a bola dentro da grande área, Ernani finalizou, Danilo deixou o rebote e Pablo completou para o fundo do gol, empatando a partida aos 39 minutos.

Não era o dia dele...

Danilo Fernandes, que já havia deixado rebote no primeiro gol do Furacão, cometeu nova falha no início da segunda etapa. Após cruzamento de Léo, o goleiro saiu mal e Pablo aproveitou a falha para completar pro fundo da rede, virando o jogo para o time atleticano, que soube preservar a vantagem até o apito final.

Tabela

Com a vitória, o Atlético Paranaense sobe para a sexta posição, com 36 pontos. Já o Inter cai para a décima sexta colocação, com 27 pontos.

As equipes voltam a campo no meio da semana, o Atlético joga na próxima quarta-feira (14), diante do Santa Cruz, no Arruda. No dia seguinte o Inter enfrenta o Vitória, no Beira Rio.

Por Bruna Ficagna