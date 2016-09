/ / Início das transmissões da Rádio Nacional da Amazônia completa 39 anos

A Rádio Nacional da Amazônia também é um importante canal de divulgação da música brasileira. Na foto, entre a dupla Chico Reis e Paraná estão os radialistas Luíza Inês (em pé); Márcia Ferreira e Maurício Fares (década de 1980).

A Rádio Nacional da Amazônia iniciou as suas transmissões no dia 1º de setembro de 1977 com a intenção de levar à população amazônica o som de uma rádio genuinamente brasileira. Na época, apenas sinais de rádios de Cuba, União Soviética e de alguns outros países chegavam à região.





Para reverter esse cenário e impedir que a população continuasse ouvindo o som das rádios dos países comunistas, que fugiam à censura, o governo militar dentro da chamada Doutrina de Segurança Nacional decide criar um sistema de transmissão em ondas curtas direcionado a região amazônica, através da Rádio Nacional de Brasília.





Dessa inciativa nasceu o Núcleo de Programação para a Amazônia (Nupa) dirigido por Rita Furtado, que futuramente se tornaria deputada federal. A equipe composta por 30 pessoas ficou responsável pela elaboração de uma programação especial para Amazônia Legal que seria transmitida diariamente, das 16 às 21 horas.





Em 1º de setembro de 1977 após a solenidade de abertura da Semana da Pátria, o presidente Ernesto Geisel grava em seu gabinete, mensagem veiculada pela Rádio Nacional de Brasília marcando o início das transmissões em onda curta para Amazônia.





Na mensagem ele destaca algumas medidas que se sucederam desde o início da ditadura militar em 1964, com o objetivo de realizar uma maior vinculação da Região Amazônica com o restante do país e proporcionar condições para acelerar a participação dessa Região no desenvolvimento do Brasil. Na sequência fala do objetivo das transmissões.





Hoje um novo e importante projeto é inaugurado: a Radiobrás inicia sua transmissão para a Amazônia, através da onda curta da Rádio Nacional de Brasília. Esta realização do Ministério das Comunicações é mais um forte elo na união que tanto desejamos e, por isso, rejubilo-me por sua concretização. A partir de agora, os compatriotas que aí habitam terão condições de ouvir, pelo rádio, a nossa língua, a nossa música, de estar em dia com o que acontece no país e, assim, de se sentirem mais próximos de seus irmãos brasileiros e mais integrados com os altos interesses e anseios nacionais. Em tão relevante oportunidade que coincide com o início das comemorações da Semana da Pátria, saúdo a todos os brasileiros da Amazônia, reafirmando-lhes minha confiança no valor de nosso comum esforço presente e no porvir venturoso que conjuntamente estamos construindo ( Ernesto Geisel, 01 de setembro 1977).





Estava no ar à programação da Rádio Nacional de Brasília para Amazônia na freqüência de 11.780 KHz, com potência de 250 KW. A Radiobrás havia suspendido suas transmissões para o exterior e mudou a direção da antena para a região Norte. A primeira locutora a falar pela Rádio Nacional da Amazônia foi Marcia Ferreira na apresentação do programa Alfabeto Musical.





Entre os primeiros programas levado ao ar também estava o Viajando pelo Brasil, que transmitia informações sobre a economia, riquezas e história de regiões, estados e municípios. Em 1978, Márcia Ferreira apresentava o Cantigas de Toda Gente, que divulgava a música folclórica e regional com explicações do significado das canções, origem e importância cultural.



Entre os destaques desta edição do Na Memória do Rádio está a peça de radioteatro Vivendo o Sonho , levada ao ar pela Rádio Nacional da Amazônia, em 31 de agosto de 2013, nas comemorações dos 36 anos da emissora.

