/ / Incêndio destrói parte de madeira beneficiada em empresa na cidade de Marcelândia

Várias chapas e compensados que estavam no pátio de uma madeireira, localizada no Setor Industrial, em Marcelândia (212 quilômetros de Sinop), foram destruídas pelo fogo, ontem à tarde. Segundo um dos funcionários, as lâminas estavam depositadas no ‘pente’ para secagem. Ninguém ficou ferido e não foi informado o valor do prejuízo.





A Polícia Militar informou, ao Só Notícias, que o proprietário preferiu não registrar boletim de ocorrência.





Ele alegou aos militares que o incêndio teria ocorrido acidentalmente. As chamas foram controladas por funcionários com o auxílio de maquinários da própria empresa e um caminhão-pipa da Secretaria de Obras do município. Marcelândia não conta com uma unidade do Corpo de Bombeiros. Por Só Noticias (fotos: Divulgação)