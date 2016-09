/ / Identificado corpo de mulher que foi localizado carbonizado dentro de porta malas de veiculo em Matupá

O corpo que localizado carbonizada na manhã desta quarta feira (07) na cidade de Matupá trata-se de Rosiane Ferreira Sampaio, segundo informações a mesma era moradora de Peixoto de Azevedo, seus pais tem uma sorveteria em frente à praça do município.





A Policia Militar e Civil trabalha com a possibilidade de latrocínio roubo seguido de morte, já existe informações das pessoas que foram vistas com a vitima com vida por ultimo, estamos averiguando para saber se há envolvimento ou não destas pessoas informou o Tenente de Herbe de Matupá a nossa reportagem.

Por Resumo Diário