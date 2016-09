/ / Homem que morreu em acidente entre caminhão e moto será sepultado em Sorriso

A Polícia Civil confirmou que o motociclista que morreu, esta manhã, após uma colisão na BR-163, é Francisco Chagas Barreto de Oliveira, de 59 anos. Ele era morador de Sorriso, para onde o corpo será transladado, esta tarde.





A funerária Pax Bom Pastor informou, ao Só Notícias, que o sepultamento será, nesta quinta-feira pela manhã, no cemitério local. No entanto, os familiares ainda não definiram horário e local do velório. Francisco morreu após uma batida frontal com um caminhão VW cinza, nas proximidades da Baixada Morena, cerca de 45 quilômetros do centro. Ele conduzia uma motocicleta Yamaha XTZ preta, e faleceu no local.





O corpo dele ficou preso entre os eixos traseiros do caminhão. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor de uma carreta Ford tanque azul, teria tocado na traseira da moto provocando a queda do motociclista na rodovia federal. Já o condutor do caminhão, relatou aos policias que, tentou frear, mas não conseguiu evitar o acidente.





O motociclista seguia sentido ao município de Itaúba, e o outro veículo em direção contrária. A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foi ao local e fez os primeiros levantamentos e deve apontar, em um laudo, as circunstâncias de como ocorreu a colisão entre os veículos e quem estava errado.

Por Só Notícias/Cleber Romero e José Carlos Araújo (Foto: Só Notícias/José Carlos Araújo)