/ / Gabriel Jesus marca no fim e, assegura empate diante do Flamengo em partida eletrizante

Com arbitragem polêmica, Flamengo abre o placar com um homem a menos, mas Gabriel Jesus marca no fim e assegura empate em 1 a 1

Em pleno Allianz Parque, o Palmeiras sofreu diante do vice-líder Flamengo. Na noite dessa quarta-feira (14), pela vigésima quinta rodada do campeonato brasileiro, as equipes entraram em campo e protagonizaram uma grande partida. O Verdão teve a chance de jogar com um homem a mais a maior parte do tempo, no entanto, não foi suficiente para dominar o jogo e o Flamengo com um time bem organizado, conseguiu abrir o placar com Alan Patrick, embora Muralha tivesse fechado o gol, acabou sendo surpreendido por Gabriel Jesus, autor do gol que mantém o Palmeiras na liderança do brasileirão.

Na disputa pela liderança, o líder Palmeiras entrou em campo diante do vice-líder Flamengo. Embora o rubro-negro jogasse fora de casa, foi do Fla as principais chances de gols nos primeiros minutos, porém logo o verdão equilibrou a partida, mas estava sendo barrado pela marcação do time carioca.

Jogando na marcação, o Flamengo acabou abusando das faltas, até que aos 37 minutos, Marcio Araújo fez falta em Gabriel Jesus, parou a jogada de ataque do Palmeiras e o árbitro exageradamente aplicou cartão vermelho direto, deixando o Fla com um homem a menos em campo.

Flamengo supera desvantagem numérica e abre o placar

Para os torcedores alvi verdes que pensaram que seria fácil jogar diante do Flamengo com um homem a mais, acabaram se enganando. Mesmo com um homem a menos, o Fla manteve-se muito bem postado na marcação e as jogadas das laterais com Pará e Jorge levaram o time ao ataque e as substituições do técnico Zé Ricardo influenciaram para a abertura do placar. Aos 17 minutos, Everton deu passe para Alan Patrick, que havia deixado o banco para entrar na vaga de Gabriel e, em seu primeiro toque na bola, abriu o placar para o rubro negro em pleno Allianz Parque.

Gabriel Jesus evita vexame em casa

Após sofrer o gol, o Palmeiras foi em busca do empate, o técnico Cuca mandou a campo dois atacantes, Rafael Marques e Lucas Barrios, para a saída de Gabriel e Tchê Tchê, lançando a equipe para o campo o ataque, mas Muralha juntamente com a marcação bem postada do Flamengo foram grandes obstáculos para o verdão, porém Gabriel Jesus em um chute rasteiro da entrada da área, surpreendeu o goleiro e nos últimos minutos arrancou o empate, evitando uma derrota para o Palmeiras com um homem a mais em pleno Allianz Parque.

Tabela

Com a vitória, o Palmeiras segue na liderança, com 48 pontos e ainda com um ponto a menos em relação ao vice-líder Flamengo.

As equipes voltam a campo no próximo fim de semana, o Palmeiras joga no sábado (17), contra o Corinthians em Itaquera. O Flamengo joga no dia seguinte, contra o Figueirense no Pacaembu.

Por Bruna Ficagna