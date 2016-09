/ / Fernandinho deixa o banco e assegura vitória do rubro-negro diante da Ponte

Em partida equilibrada, Fla sai na frente, cede empate a Ponte, mas Fernandinho marca o gol da vitória por 2 a 1 e garante vice-liderança

Cariacica passou a ser a casa do Flamengo, com 100% de aproveitamento jogando no estádio Kléber Andrade, o Fla assegurou mais uma vitória. Na noite dessa quarta-feira (07), pela vigésima terceira rodada do campeonato brasileiro, o time carioca teve dificuldades diante da macaca, embora abrisse o placar com Gabriel, viu a Ponte ser evolutiva nos contra-ataques e levar perigo ao gol de Muralha. Potker arrancou o empate no segundo tempo, mas por sorte, Fernandinho deixou o banco e marcou o gol da vitória do rubro negro.

Graças à Fernandinho

Com um bom ritmo no início da partida, o Flamengo abriu o placar logo aos 13 minutos, com Gabriel. Que aproveitou cobrança de escanteio de Everton, pegou a sobra da tentativa de Damião e cabeceou firme para o fundo do gol, no entanto, o time carioca acabou sendo surpreendido com os contra-ataques fulminantes da Ponte Preta. Já no segundo tempo, Potker aproveitou ótimo lançamento de Aranha e completou rasteiro para o fundo do gol.

Quando o empate estava aparentando ser o resultado final, Fernandinho deixou o banco, aproveitou o rebote de Aranha e completou para o gol, assegurando os três pontos e à vice-liderança do campeonato.

Tabela

Com a vitória o Flamengo sobe para a vice-liderança, com 43 pontos. A Ponte segue em busca de uma vaga no G-4, na sétima posição, com 34 pontos.

As equipes voltam a campo no próximo fim de semana, o Flamengo joga no sábado (10), contra o Vitória, no Barradão. No dia seguinte, a Ponte enfrenta o América no Moisés Lucarelli.



Por Bruna Ficagna