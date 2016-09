/ / Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte promove V ENOMAC

O V ENOMAC – Encontro Norte Mato-Grossense de Administração e Contabilidade, promovido pela Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte acontecerá nos dias 21 e 24 de setembro, no Sol e Lua, Casa de Eventos, a partir das 19h, na quarta-feira e às 8h, no sábado.





O evento é realizado todo ano em conjunto com as coordenações de Administração e Ciências Contábeis para comemorar o Dia do Administrador (9 d e setembro) e o Dia do Contador (22 de setembro).



Segundo o coordenador do curso de Administração, prof. Me. Helio Yassuo , o objetivo do evento é promover a integração entre alunos dos cursos de Administração e Ciências Contábeis, a comemoração pelos dias do administrador e contador, além de possibilitar a interação entre acadêmicos, profissionais da área e a sociedade.

Para a Diretora Geral da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte, prof.ª Fabiana Varanda Jorge, o ENOMAC é importante para o crescimento acadêmico: “Trata-se de uma oportunidade de cunho pedagógico em que todos poderão ouvir profissionais de renome dando dicas e demais orientações sobre as competências necessárias para o mercado de trabalho”.

Durante os dois dias, haverá palestras ministradas pela psicóloga Gilmara Siqueira e pelo chefe do cartório eleitoral de Guarantã do Norte/MT Rodrigo Rodrigues DelPapa voltadas para as áreas de Ciências Contábeis e Administração.

Para mais informações, entrem em contato com os Coordenadores dos cursos de Administração, prof. Me. Helio Hamamura e de Ciências Contábeis, prof. Pablo Oliveira Souza. Ascom/FCSGN