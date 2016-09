/ / Escola Albert Einstein de Guarantã do Norte recebeu prêmio com projeto interdisciplinar

A escola Estadual Albert Einstein em Guarantã do Norte/MT foi contemplada, com uma premiação no valor de R$ 5.000,00 por ter desenvolvido um projeto interdisciplinar em ornamentação escolar. O projeto foi desenvolvido com professores e alunos.





O objetivo do projeto segundo a professora Lourdes que coordena os trabalhos junto com os demais educadores é reutilizar materiais descartados na escola e na sociedade, para evitar o desperdício e o acumulo de criadouro de insetos transmissores de doenças e preservar o meio ambiente.





O projeto contempla uma horta, toda ela preparada pelos professores e alunos, onde as hortaliças estão sendo complementadas na merenda escolar. Já as ferragens das carteiras que antes se acumulavam em um canto do pátio da escola, a maioria foram reutilizada, e feitas bancos e mesas que serão distribuídos no pátio da escola para que os alunos possam usarem no intervalos e para merendarem, já que a maiorias dos alunos ficam em pé para consumirem a merenda.





Parabéns aos professores e alunos que estão envolvidos no projeto. Professores Cleodoaldo Martins, Diovane Antônio, Fábio Ferreira, Jonas Bezerra, Lorena dos Santos, Lourdes Lanzarini, Lucimat Aparecida, Michelle Beatriz, Roseli Silva, Sebastião Cezar e Uagna Leviatan.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias