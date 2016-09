/ / Em Mato Grosso, 3 dos candidatos a prefeito têm menos de 30 anos; Nabson Natan é o mais novo veja

Nas eleições deste ano, três municípios poderão eleger os candidatos mais jovens a prefeito no Estado. Nabson Nattan (PDT) com 27 anos disputa a prefeitura em Guarantã do Norte; Tiago Borges (PSC), 28 anos, em Salto do Céu; e Oliveira Dias (Solidariedade), 29 anos, em Alta Floresta. As informações estão disponíveis no site do Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

O mais jovem dos três citados acima, Nabson nunca disputou cargo público, mas ingressou na política aos 16 anos. Ele já militou em movimento estudantil, inclusive.É formado em jornalismo pela Unemat e também foi chefe da unidade do Incra em Guarantã do Norte.

Caso seja eleito prefeito de Guarantã, Nabson pretende defender uma gestão descentralizada“com envolvimento social e a implantação do Orçamento Participativo. Como política estratégica de governo, a regularização fundiária rural e urbana serão prioridades”, informa a assessoria do candidato mais jovem. Na educação promete implantar os projetos "Meu Primeiro Emprego", "Menor Aprendiz" e "Curso Preparatório do ENEN/SISU".

Outras candidaturas

Já ao cargo de vice-prefeitos, 12 concorrerão dentro da faixa dos 25 a 29 anos, sendo cinco mulheres e sete homens. Destaque para Lusimar (PMB) de apenas 25 anos e disputará a vaga de vice em Gaúcha do Norte. Já candidatos ao cargo de vereador entre 18 e 19 anos, são 53 candidatos. Entre 20 e 24 anos o número aumenta para 277 candidaturas. Dos 25 aos 29 anos, serão 544 jovens pleiteando uma vaga nas Câmaras Municipais do Estado.

Se analisarmos a questão de gênero, é possível identificar que na faixa etária dos 18 aos 19 anos, as jovens mulheres representam 54,72% (29) das candidaturas, contra 45,28% (24) de homens.

As mulheres também levam vantagens em quantidade de candidaturas ao cargo de vereador na faixa etária dos 20 aos 24 anos. São 150 candidatas mulheres contra 127 homens. Na faixa dos 25 aos 29 anos, as candidaturas masculinas representam 57,78% com 323 postulantes ao cargo. As mulheres ficam com 236 candidatas (42,22%).

O PSDB é o partido que representa o maior número de candidatos jovens na disputa, com 90 candidaturas. Na sequência vem o PSB com 77, PSD , com 69 e PMDB com 61 candidaturas.

De acordo com o Estatuto da Juventude, que está em vigor desde 2014, se define como jovens as pessoas com idade entre 15 e 29 anos. Segundo dados do governo federal de 2014, existem 51 milhões de brasileiros entre 15 e 29 anos. Por Alexandra Lopes/RD New s

Partidos apostam em candidatos jovens para conquistar a parcela do eleitorado entre 16 e 29 anos