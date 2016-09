/ / Efeito Tite: Brasil supera altitude, vence o Equador e volta para a zona de classificação

No comando de Jesus, Brasil vence o Equador por 3 a 0 e volta para a zona de classificação da Copa do Mundo

Depois de sofrer diante da marcação do Equador no primeiro tempo, o Brasil superou a altitude e conquistou uma vitória na estreia de Tite. Na tarde dessa quinta-feira (01), a seleção brasileira apresentou um bom futebol, soube jogar muito bem coletivamente e garantiu três pontos importantes, dessa vez o nome da partida não foi Neymar, mas sim Gabriel Jesus, autor de dois gols da partida e protagonista do pênalti, convertido por Neymar.





Estreia do camisa nove

Se na seleção olímpica Gabriel Jesus havia feito ótimas partidas, em sua estreia na seleção principal não foi diferente. O camisa nove fez boas finalizações no primeiro tempo e foi graças a ele, que Neymar teve a oportunidade de abrir o placar aos 26 minutos da etapa final.

Além da grande atuação do atacante, o Brasil mostrou um bom futebol coletivamente, principalmente com Marcelo pela lateral esquerda e Phillippe Coutinho, que entrou no lugar de Willian no segundo tempo.

Aos 30 minutos, o Brasil pôde contar com a vantagem numérica, já que Paredes cometeu falta dura em Renato Augusto e acabou deixando o campo mais cedo. Com espaços, Gabriel Jesus teve tempo e espaço para marcar o segundo gol aos 41 minutos e, nos acréscimos ampliar a vantagem com um golaço da entrada da área.

Efeito Tite

Com muitos jogadores convocados pelo Dunga, o Brasil agiu de forma diferente no comando de Tite, a seleção apresentou um bom futebol, superou a altitude e assegurou três pontos importante.

Agenda

Quinto colado na tabela, o Brasil se prepara para enfrentar a Colômbia, na próxima terça-feira (06), na Arena da Amazônia.

Por Bruna Ficagna