/ / Doutoras da Alegria:academicas da UNIFLOR visitam pacientes do Hospital Regional de Peixoto de Azevedo

Com o objetivo de levar alegria, paz e amor através de músicas, brincadeira, toque e olhares, as acadêmicas Carolina Lima, Taiza Milena Pommer de Sousa e Larissa Antoniazzi, do 1º semestre do curso de Enfermagem da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte visitaram os pacientes do Hospital Regional de Peixoto de Azevedo, no dia 17 de setembro.

A atividade foi desenvolvida durante a disciplina Psicologia Aplicada à Enfermagem, ministrada pela professora Tatiane Aranda e tem como intuito introduzir a humanização da assistência de enfermagem ao aprendizado dos acadêmicos, de forma a vivenciar a doença, a dor, e o sofrimento dentro da unidade hospitalar e levar alegria, risos e distração aos pacientes. Segundo a professora, a atividade das acadêmicas foi inspirada no trabalho desenvolvido pelos Doutores da Alegria, organização da sociedade civil sem fins lucrativos que utiliza a arte do palhaço para intervir junto a crianças, adolescentes e outros públicos em situação de vulnerabilidade e risco social em hospitais públicos e ambientes adversos: “Dizem que é mais difícil arrancar risadas do que lágrimas e que poucos têm talento para transformar uma situação complicada ou delicada em comédia. E para complicar um pouco mais, levar o riso a locais de extrema tristeza, como os hospitais, não é tarefa nada fácil. Se rir é o melhor remédio, como diz o famoso ditado popular, os doutores da alegria são a melhor receita para levar alegria, distração e conforto para milhares de crianças internadas em hospitais espalhados pelo Brasil. E o único pagamento que eles aceitam são sorrisos e gargalhadas”. Da Assessoria