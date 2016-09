/ / Desfile Cívico em Guarantã do Norte teve protesto de escola (veja as fotos)

O desfile cívico realizado para celebrar a Independência do Brasil, neste 7 de setembro, em Guarantã do Norte/MT, foi acompanhado por cerca de 2 mil pessoas, na Avenida Jatobá. 27 blocos de escolas públicas, particulares, clubes de serviços, igreja e a Base Aérea, estiveram desfilando.





Como vem acontecendo nos últimos anos apenas a fanfara da escola Inovação, vem se desdobrando para atender todos os pelotões que se apresentam no desfile.

Neste ano não houve atraso no início do desfiles e, mesmo com o grande números de pelotões, o desfile foi rápido e antes das 10:00 da manhã já havia encerado. Mais uma vez a população se fez presente para assistirem o desfile cívico em comemoração à independência do Brasil.





A escola do Campo, Sol Nascente, foi uma das últimas a desfilarem devido ao atraso no transporte, mas quanto entrou na avenida chamou a atenção do grande público, pelos cartazes que os alunos traziam com frases chamando a atenção dos políticos pela corrupção que vem acontecendo no Brasil.

Encerando o desfile o público presente aguardaram ansiosos, o pelotão composto por soldados da aeronáutica, como acontece todos os anos.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias