/ / Fortaleza vence o Internacional, e se despede da Copa do Brasil com cabeça erguida

Daniel Sobralense assegura vitória do Fortaleza por 1 a 0, mas devido a vantagem do Internacional, time colorado segue às quartas de final da competição

Após vencer no Beira Rio por ótima vantagem de 3 a 0, o time colorado não fez grande partida na noite dessa quinta-feira (22), sem muita ofensividade o time colorado viu Daniel Sobralense passar pelas mãos de Danilo Fernandes e marcar o gol da vitória do time de Fortaleza no Castelão.

Despedida...

Precisando vencer por uma goleada de 4 a 0 para seguir na Copa do Brasil, o Fortaleza não conseguiu fazer o dever de casa, mas diante de sua torcida mostrou-se valente, abriu o placar com Daniel Sobralense, autor do único gol da partida, que assegurou uma vitória simples ao time da casa, porém insuficiente para conquistar a classificação.

Enquanto o time da casa fez o simples, o Internacional permaneceu a maior parte do tempo jogando na marcação e soube preservar a vantagem conquistada no Beira Rio, seguindo às quartas de final da competição.



Por Bruna Ficagna