/ / Cumprindo mandado da Polícia Civil de Matupá, policiais apreende armas e explosivos em residência em Peixoto de Azevedo

Assessoria PJC - MT

Produtos localizados na residencia

Seis emulsões de explosivos, com seis espoletas, um estopim hidráulico, uma espingarda e um revólver, calibres 38 e 22, foram apreendidos, em operação no município de Peixoto de Azevedo, nesta quinta-feira (22-09), para cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão, requisitados em investigações da Delegacia da Polícia Civil de Matupá.





A ação contou com reforço do Grupo Armado de Resposta Rápida (Garra) de Alta Floresta, que aprendeu o material explosivo na casa de João Claudinei Favato, 52 anos, que trabalha com empréstimo de dinheiro a juros (agiota).





Na residência, localizada na área central de Peixoto de Azevedo, também foi apreendido 1 colete balístico, munições, equipamentos eletrônicos, diversas folhas de cheque e celulares.





As ordens de buscas foram cumpridas dentro de investigações de uma tentativa de homicídio ocorrida de julho de 2016, na cidade de Matupá. “Estamos em buscas de armas envolvidas nessa tentativa de homicídio e foi encontrado