/ / CPBV realiza desfile de 7/SET em Guarantã do Norte - MT

O efetivo do Campo de Provas Brigadeiro Velloso realizou, na manhã do dia 07 de setembro de 2016, o desfile cívico-militar no centro da cidade de Guarantã do Norte, em comemoração ao Dia da Independência.

Apesar do intenso calor, com uma temperatura aproximada de 33º, centenas de populares prestigiaram o evento. Além da tropa do CPBV, a qual encerrou o desfile, também participaram os alunos de Escolas Estaduais, Municipa is, dentre outras.

“Precisamos, cada vez mais, incutir, nas crianças e jovens de nosso país, esse sentimento de civismo e patriotismo, principalmente, em tão relevante data comemorativa”, afirmou o Comandante da Tropa, o Capitão Francisco Lucimar Nogueira. Os momentos mais emocionantes do desfile foram protagonizados pela tropa do CPBV, com o disparo de tiros de festim por militares do pelotão responsável pela evolução denominada “VOLTAS VOLVER”. “Adorei os tiros! E meu filho estava naquela equipe!”, disse a Sra. Maria de Lourdes, mãe de um dos soldados do Campo de Provas. Da Assessoria