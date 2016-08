/ / Corpo de jovem desaparecido é encontrado enterrado em Guarantã do Norte

Segundo informações um dos suspeitos de participar do crime foi preso na terça-feira (30-08) e em depoimento informou onde o corpo estava.

Por Olhar Cidade com Marcilene Ferreira

O corpo do jovem Herik Miranda Gomes, 19 anos, foi localizado na manhã da quarta-feira (31-08) enterrado em uma zona de mata próximo à Escola Élcio Prates no Bairro Aeroporto no município de Guarantã do Norte.

Segundo informações um dos suspeitos de participar do crime foi preso na terça-feira (30-08) e em depoimento informou onde o corpo estava.

Os policiais se deslocaram até o endereço informado pelo suspeito e localizou à vítima, Herik estava desaparecido desde o dia 13 de agosto, quando ele recebeu uma ligação, saiu de casa e não retornou mais, a motocicleta do jovem foi encontrada três dias após o seu desaparecimento, totalmente desmontada em uma chácara do Bairro Santa Marta.

A Polícia Judiciária Civil juntamente com a Politec esteve no local onde liberaram o corpo para o Instituto Médico Legal (IML) para a realização da perícia para informar as causas da morte.

Os horários do velório e do sepultamento ainda não foram divulgados.