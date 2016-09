/ / Corinthians empata com o Coxa no Couto Pereira e sai do G-4

Marlone abre o placar, mas Leandro arranca empate em 1 a 1 e evita derrota no Couto Pereira

O empate não foi um resultado bom, tanto para o Corinthians que deixou o G-4, quanto para o Coritiba que segue próximo da zona de rebaixamento. Na noite dessa quarta-feira (15), pela vigésima quinta rodada do campeonato brasileiro, o Corinthians iniciou melhor, abriu o placar com Marlone após ótima jogada de Rodriguinho, mas o Coxa contou com um pênalti em Kazim, que foi muito bem convertido por Leandro, assegurando o empate para o Coxa, dando números finais à partida.





Faltou forças....

Embora o Corinthians tivesse saído na frente com Marlone, o time não soube o que fazer após sofrer o gol de empate. Mesmo jogando com a posse de bola na segunda etapa, o “Timão” não levou perigo ao gol de Wilson.

Tabela

Com o empate, o Corinthians deixa o G-4, caindo para a quinta posição com 41 pontos. Já o Coxa segue muito próximo da zona de rebaixamento, na décima quarta posição, com 30 pontos.

As equipes voltam a campo no próximo fim de semana, o Corinthians joga no sábado (17), contra o Palmeiras em sua Arena. No dia seguinte, o Coxa enfrenta o Sport, na Ilha do Retiro.

Por Bruna Ficagna