/ / Com golaço de Vitor Bueno, Santos sofre, mas vence o Santa no fim

Se não fosse pelo golaço de Vitor Bueno aos 41 minutos da etapa final, o Santos não teria saído de campo vitorioso. Na noite desse domingo (18), o Peixe abriu o placar com belo gol de Copete, mas cedeu o empate nos contra-ataques, no entanto o Santos soube aproveitar o apoio dos torcedores e desempatou com Jean Mota, mas Keno voltou a balançar a rede e por sorte Vitor Bueno marcou golaço no fim e assegurou os três pontos para o time da vila.





Foi por pouco...

Embora o Santa não tenha apresentado um bom futebol no primeiro tempo, a equipe que luta contra o rebaixamento conseguiu arrancar dois empates com Keno, mas aos 41 minutos Vitor Bueno arriscou da entrada da área e marcou um golaço para o Santos, dando números finais à partida.

Tabela

Com a vitória, o Santos segue na quarta posição, com 45 pontos. Já o Santa é o vice lanterna do campeonato, com 23 pontos.

O Santos volta a campo pela Copa do Brasil, na próxima quarta-feira (21), diante do Vasco pela segunda partida das oitavas de final da competição. Já o Santa Cruz volta a campo no próximo domingo (25), diante do Figueirense no Orlando Scarpelli.

Por Bruna Ficagna