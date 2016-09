/ / Com gol irregular, Palmeiras vence o São Paulo de virada e segue na liderança

Tricolor sai na frente com Chávez, mas Verdão arranca empate com gol irregular de Mina e Vitor Hugo decreta a vitória por 2 a 1

Vencer um clássico sempre é uma ótima maneira para recomeçar, no entanto, não foi dessa vez que o tricolor conseguiu reagir no campeonato brasileiro. Na noite dessa quarta-feira (07), pela vigésima terceira rodada do brasileirão, o São Paulo buscava sua primeira vitória no comando de Ricardo Gomes, mesmo depois de um primeiro tempo apático, o tricolor abriu o placar logo no início da etapa final, mas com a entrada de Jesus, o Palmeiras foi pro ataque, contou com gol irregular de Mina e um belo gol de cabeça de Vitor Hugo, para sair da Arena Allianz Parque com os três pontos.

Faltou espaços

Jogando em casa, o verdão foi para o campo de ataque, abusou das jogadas pela lateral esquerda com Zé Roberto, criou boas chances com Rafael Marques, mas foi barrado pela marcação tricolor. Nos contra-ataques, o São Paulo tentou levar perigo ao gol de Jailson, porém foi pouco produtivo, fazendo apenas uma finalização durante todo primeiro tempo.

Reação no segundo tempo

O São Paulo voltou a campo e logo aos dois minutos surpreendeu a marcação alvi verde, após cruzamento de Kelvin, Chávez desviou para o fundo da rede.

Gol irregular e vitória do verdão

Em busca do empate, o Palmeiras conseguiu surpreendeu nas bolas paradas. Aos 10 minutos, Jean cobrou falta e Mina, impedido, arrancou o empate.

Após sofrer o gol, o São Paulo parou de levar perigo ao gol de Jailson, enquanto o Palmeiras jogando com o apoio dos seus torcedores e após a entrada de Gabriel Jesus na vaga de Allione, passou a pressionar no ataque e chegou ao gol da virada aos 25 minutos. Após escanteio cobrado por Dudu, Vitor Hugo subiu mais alto do que todos e cabeceou para o fundo da rede, assegurando os três pontos para o time alvi verde.

Tabela

Com a vitória, o Palmeiras segue na liderança, com 46 pontos. Já o São Paulo fica na décima terceira posição, com 28 pontos.

As equipes voltam a campo no próximo domingo (11), o São Paulo encara o Figueirense no Morumbi, enquanto o Palmeiras enfrenta o Grêmio, em Porto Alegre.

Por Bruna Ficagna