/ / Coligação "Grupo novo para um tempo novo" é acusada de compra de votos em Guarantã do Norte

A coligação “Grupo novo para um tempo novo” dos candidatos a prefeito por Guarantã do Norte/MT, Nabson Natan (PDT) e do seu vice Gerson Camiram (PSDB), estarão enfrentando problemas com a Justiça eleitoral. É que, na noite da quarta-feira (14/09) a Justiça Eleitoral recebeu denúncias de que o grupo estaria comprando votos em uma reunião que estava acontecendo no bairro 13 de Maio.